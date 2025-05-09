Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 21:27
İkm Aday Memurluk Eğitimi?

Sözleşmeli memurluktan sonra 1 yıl aday memurluk oluyormuş daha öncesinde bu süreci yaşayan varmı, nerede eğitim oluyor, sınavlar v.s nasıl oluyor yazılılardan başarısız olduktan sonra memurluktan ilişiğimiz kesiliyormu cevaplarsanız sevinirim. İyi Forumlar.

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