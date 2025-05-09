Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2025 22:52
Meslekten Çıkarma alıp başka kuruma memur olarak atanmak?
Yüz kızartıcı suç olmayan bir adli olaydan dolayı KDAE aldım emniyetten Meslekten Çıkarma cezası aldım. bu süreçte KPSS den yüksek puan aldım. kamu kurumlarına başvuru yapıcam. Emniyet jandarma SGK hariç tüm kurumlara atanma da bir sıkıntı olmuyor değil mi? bazı kurumlarda şart olarak -kamu görevinden veya meslekten çıkarılmamış olmak- şartı var ben buna başvurabiliyor muyum? benim adli olay kaydım o kurumda çalışsaydım normalde soruşturma bile açılmayacaktı. Bu meslekten çıkarma devlet memurluğundan çıkarma ya da KHKyla çıkarılma mı? Bilenler yardımcı olurlarsa çok sevinirim.

Ormancı153207
09 Mayıs 2025 22:57
Başka kuruma atanırken meslekten çıkarma cezası güvenlik soruşturmasında sorun olup atanamayan var mı? Atanan da olur. :D

Ormancı153207
10 Mayıs 2025 00:09
Başka kuruma atanırken bu durum güvenlik soruşturmasında sorun olur mu? Meslekten çıkarılıp başka kuruma atanan/atanamayan arkadaş var mı?
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