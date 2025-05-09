Meslekten Çıkarma alıp başka kuruma memur olarak atanmak?

Yüz kızartıcı suç olmayan bir adli olaydan dolayı KDAE aldım emniyetten Meslekten Çıkarma cezası aldım. bu süreçte KPSS den yüksek puan aldım. kamu kurumlarına başvuru yapıcam. Emniyet jandarma SGK hariç tüm kurumlara atanma da bir sıkıntı olmuyor değil mi? bazı kurumlarda şart olarak -kamu görevinden veya meslekten çıkarılmamış olmak- şartı var ben buna başvurabiliyor muyum? benim adli olay kaydım o kurumda çalışsaydım normalde soruşturma bile açılmayacaktı. Bu meslekten çıkarma devlet memurluğundan çıkarma ya da KHKyla çıkarılma mı? Bilenler yardımcı olurlarsa çok sevinirim.

Yüz kızartıcı suç olmayan bir adli olaydan dolayı KDAE aldım emniyetten Meslekten Çıkarma cezası aldım. bu süreçte KPSS den yüksek puan aldım. kamu kurumlarına başvuru yapıcam. Emniyet jandarma SGK hariç tüm kurumlara atanma da bir sıkıntı olmuyor değil mi? bazı kurumlarda şart olarak -kamu görevinden veya meslekten çıkarılmamış olmak- şartı var ben buna başvurabiliyor muyum? benim adli olay kaydım o kurumda çalışsaydım normalde soruşturma bile açılmayacaktı. Bu meslekten çıkarma devlet memurluğundan çıkarma ya da KHKyla çıkarılma mı? Bilenler yardımcı olurlarsa çok sevinirim.