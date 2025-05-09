Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 23:02
Polis Meslekten Çıkarma Cezası alıp başka kuruma atanmak
Polis Memuruyken Meslekten Çıkarma cezası aldım. Emn. Jand. SGKmt. hariç başka kurumlara atanırken sıkıntı oluyor mu?

Ahmetgs.
Aday Memur
09 Mayıs 2025 23:16
meslekten cıkarmada sorun olmaz diye biliyorum devlet memurluğundan çıkarma değil sonuçta
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