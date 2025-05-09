Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2025 23:04
Yönetici atama 3. Aşama

Değerli arkadaşlar, 1 Temmuz 2024 yılında idarecilik görevimden ayrıldım il içi tayinle. 2025 yılı Temmuz ayındaki yönetici atama 3. Aşamaya başvurabilir miyim? Cevap veren olursa çok memnun olurum.

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