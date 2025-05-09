Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2025 23:06
İş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)
Arkadaşlar merhaba. 3.5 senelik kadrolu zabıt katibiyim. Eş durumundan mazeret tayin talebinde bulundum ve komisyonum uygun verdi FAKAT Sayın Bakanlığımız "iş ve kadro" durumunu gerekçe göstererek talebi REDDETTİ. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi, evraklar da hiçbir eksik olmayışından gerekçe bulamayarak sadece 3-5 kelime ile red etmesi vicdani kanıya uygun değildir. Bu şekilde bu yıl içerisinde bu gerekçe ile talebi red edilen oldu mu? Nasıl bir yol izlemeliyim, çevremdekiler dava açmamı söylüyorlar fakat kariyer bakımından ileride olumsuz kanaat olur mu? Aile birliğim halen sağlanamadı maddi manevi yıpranmış durumdayım. (Eşim özel sektörde çalışmaktadır, bütün evraklarım tam olup eksik yoktur.)

Çok Yazılan Konular

15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar 2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikAdalet Sen'in 150 bin liralık promosyonu kabul ediyor olması kabul edilemez !Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirKurum Değiştirenler ??Kurum Değişikliğinde Aynı KadroKoruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlarSonradan engelli olan infaz korumanın durumu?Ünvan Değişikliği Sınavı - Sosyal Çalışmacı

Sözlük

kamyon arkası yazıları 3 gram altının 425 liraya çıkması 1 hindistan pakistan savaşı 5 bu gözler neler gördü 1 köy tavuğu 3 kalp guruldaması 1 Sonra bir gün dedim ki. 2 başkanum 2 eski eşle aynı kurumda çalışmak 1 çember 1

Son Haberler

Alkollü arkadaşını hastaneye götürürken kaza yapan polis memuru vazife malulü sayılmadı10 Mayıs 2025 Tarihli Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı10 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıklarıFeci Traktör Kazası: 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını KaybettiTüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?