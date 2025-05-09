İş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)

Arkadaşlar merhaba. 3.5 senelik kadrolu zabıt katibiyim. Eş durumundan mazeret tayin talebinde bulundum ve komisyonum uygun verdi FAKAT Sayın Bakanlığımız "iş ve kadro" durumunu gerekçe göstererek talebi REDDETTİ. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi, evraklar da hiçbir eksik olmayışından gerekçe bulamayarak sadece 3-5 kelime ile red etmesi vicdani kanıya uygun değildir. Bu şekilde bu yıl içerisinde bu gerekçe ile talebi red edilen oldu mu? Nasıl bir yol izlemeliyim, çevremdekiler dava açmamı söylüyorlar fakat kariyer bakımından ileride olumsuz kanaat olur mu? Aile birliğim halen sağlanamadı maddi manevi yıpranmış durumdayım. (Eşim özel sektörde çalışmaktadır, bütün evraklarım tam olup eksik yoktur.)

Arkadaşlar merhaba. 3.5 senelik kadrolu zabıt katibiyim. Eş durumundan mazeret tayin talebinde bulundum ve komisyonum uygun verdi FAKAT Sayın Bakanlığımız "iş ve kadro" durumunu gerekçe göstererek talebi REDDETTİ. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi, evraklar da hiçbir eksik olmayışından gerekçe bulamayarak sadece 3-5 kelime ile red etmesi vicdani kanıya uygun değildir. Bu şekilde bu yıl içerisinde bu gerekçe ile talebi red edilen oldu mu? Nasıl bir yol izlemeliyim, çevremdekiler dava açmamı söylüyorlar fakat kariyer bakımından ileride olumsuz kanaat olur mu? Aile birliğim halen sağlanamadı maddi manevi yıpranmış durumdayım. (Eşim özel sektörde çalışmaktadır, bütün evraklarım tam olup eksik yoktur.)