Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mayıs 2025 04:37
İdarenin Alan değişikliği kararnamesi yalnış yazması

Ben bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Bildiğimiz üzere MEB alan değişikliği getirdi. Ben de Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanını seçtim. MEBBİS ten formu onayladım. Daha sonra okula cuma günü(09.05.2025) tarihinde karnem geldi. Ancak idareyi kaç kez bilgilendirmelerde rağmen karnameyi yalnış yazmışlar. Müdür gece saat 23.00 da beni aradı kararnameyi yalnış yazdıklarını söyledi. Pazartesi düzeleceğini söyledi.

Sorum şu:

1.Yapılan yalnış düzeltilebilir mi?

2.bu konu hakkında yasal hakkım nedir?

3.çok çok mağdur duruma düştüm. Yasal olarak ne yapmam gerekiyor?

Not: müdür ve müdür yardımcısı nasıl bukadar sorumsuz oluyor

Not: elimde form alan değişikliği form çıktısı ve kararname mevcut

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