Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mayıs 2025 04:37
İdarenin Alan değişikliği kararnamesini yanlış yazması

Ben bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Bildiğimiz üzere MEB alan değişikliği getirdi. Ben de Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanını seçtim. MEBBİS ten formu onayladım. Daha sonra okula cuma günü(09.05.2025) tarihinde karnem geldi. Ancak idareyi kaç kez bilgilendirmelerde rağmen karnameyi yalnış yazmışlar. Müdür gece saat 23.00 da beni aradı kararnameyi yalnış yazdıklarını söyledi. Pazartesi düzeleceğini söyledi.

Sorum şu:

1.Yapılan yalnış düzeltilebilir mi?

2.bu konu hakkında yasal hakkım nedir?

3.çok çok mağdur duruma düştüm. Yasal olarak ne yapmam gerekiyor?

Not: müdür ve müdür yardımcısı nasıl bukadar sorumsuz oluyor

Not: elimde form alan değişikliği form çıktısı ve kararname mevcut


ultrax
Aday Memur
10 Mayıs 2025 07:24
nefes al rahatla hafta sonunu kendine zehir etme 1 duzeltilir2hangi bransi yazdıysan ona gececeksin merak etme 3hafa başı hallederler gerilme. not:insan

235U
Genel Müdür
10 Mayıs 2025 07:56

Halledilir hocam rahat olun


murat566
Aday Memur
10 Mayıs 2025 09:32

İnşallah hocam. Çok heyecan yaptım.

ultrax, 5 saat önce
nefes al rahatla hafta sonunu kendine zehir etme 1 duzeltilir2hangi bransi yazdıysan ona gececeksin merak etme 3hafa başı hallederler gerilme. not:insan

murat566
Aday Memur
10 Mayıs 2025 09:34

İnşallah hocam. Gecem zehir oldu. Umarım düzelir.

235U, 4 saat önce

Halledilir hocam rahat olun


Velocıraptor
Genel Müdür
10 Mayıs 2025 10:05

yalnış yazılmışsa fena. yanlış yazılmışsa daha fena ... bu arada öğretmensen hepsinden daha fena ...


tarih-1903
Şube Müdürü
10 Mayıs 2025 10:06

yalnış değil yanlış

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