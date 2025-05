Polisin maaşı 120 bin lira olmalı

Belediye çalışanı bir arkadaş ile sabah biraz sohbet ettik herşey dahil bu ay 69 bin alacaz dedi hayırlı olsun güle güle kullan dedim beni kimin ne aldığı değil benim alamadığım ilgilendirir ve dikkatimi çeken konu taltif yatar mı ödül verirler mi bı dünya başlık var bugün verdiler aldın diyelim günü kurtarinca sorun çözülüyor mu kardeşim ve bu mesleği bırakmak için elimden geleni yapacağım bu saatten sonra can tehlikesi mobing düşük kalan ücret 5510 verilmeyen özlük hakları say say bitmez olumlu yanı kalmadı

