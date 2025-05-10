Polisin maaşı 120 bin lira olmalı

İşin siyasetinde vs.. değilim kimse benim babamın oğluda değil, holiganda değilim
Ama şu hükümet çeyrek asırdır tam tamına dile kolay çeyrek asırdır iktidarda bana söylesinize Polis için 1 tane birşey yaptıklarını
Sağlıkçılar, Öğretmenler, Asker, Savcı ve Hakimler vs.. herkes için yaptılar ama Polis için ne yaptılar?
Polis halen taltif yatacak vs.. derdinde. Çocuk üniversitede aylık 20.000 TL gönder, kira büyükşehirlerde 30.000 TL yi bulmuş, evin diğer giderleri, diğer çocuğun masrafları, üstüne mobbing ve rezil çalışma şartları, 2. Şark denilen illet eeeeeee...
Bunun en büyük nedenlerinden bir taneside koltuk sevdalısı bazı müdürler
Bu haksızlığa doğrudan veya dolaylı kim destek veriyorsa Hakkımı Helal Etmiyorum dilerim Allahtan kendi menfaatleri için kul hakkına girenleri perişan eyler
İşin siyasetinde vs.. değilim kimse benim babamın oğluda değil, holiganda değilim
Ama şu hükümet çeyrek asırdır tam tamına dile kolay çeyrek asırdır iktidarda bana söylesinize Polis için 1 tane birşey yaptıklarını
Sağlıkçılar, Öğretmenler, Asker, Savcı ve Hakimler vs.. herkes için yaptılar ama Polis için ne yaptılar?
Polis halen taltif yatacak vs.. derdinde. Çocuk üniversitede aylık 20.000 TL gönder, kira büyükşehirlerde 30.000 TL yi bulmuş, evin diğer giderleri, diğer çocuğun masrafları, üstüne mobbing ve rezil çalışma şartları, 2. Şark denilen illet eeeeeee...
Bunun en büyük nedenlerinden bir taneside koltuk sevdalısı bazı müdürler
Bu haksızlığa doğrudan veya dolaylı kim destek veriyorsa Hakkımı Helal Etmiyorum dilerim Allahtan kendi menfaatleri için kul hakkına girenleri perişan eyler