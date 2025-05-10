Polisin maaşı 120 bin lira olmalı

kesinlikle katılıyorum ve bizden daha çok çalışan ,daha riskli ,gece uzun saatler çalışan memur varsa çıksın konuşalım asker kardeşlerimizi de tabiki bizimle aynı safta değerlendiriyorum

kesinlikle katılıyorum ve bizden daha çok çalışan ,daha riskli ,gece uzun saatler çalışan memur varsa çıksın konuşalım asker kardeşlerimizi de tabiki bizimle aynı safta değerlendiriyorum