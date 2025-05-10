Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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10 Mayıs 2025 09:58
Polisin maaşı 120 bin lira olmalı

Ben enflasyon hesabı felan anlamam 2013 te aldığımız maaşla 2 adet gremse altın ediyordu şimdi 1 tane ediyor. maaşımız yıllar içinde yarı yarıya azalmış adaletin işlemesi için gece gündüz görev yapan polislerin hakkettiği maaşı tekrar alması gerekmektedir.


Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 10:18
kesinlikle katılıyorum ve bizden daha çok çalışan ,daha riskli ,gece uzun saatler çalışan memur varsa çıksın konuşalım asker kardeşlerimizi de tabiki bizimle aynı safta değerlendiriyorum

police_eren
Memur
10 Mayıs 2025 10:29

Bende sana katılıyorum ama maalesef vermezler


secret.lifee
Daire Başkanı
10 Mayıs 2025 10:39

Dün TArım Kredi Koop çalışan 26 yaşında bi kızla tanıştım. 2,5 olmuş başlayalı dedim ne kadr maaaş alıyorsun. Dediki benim çıplak maaşım 70K civarı. Yan ödeme arazi keşif cart curt bu arada gitmiyor tabi herşey kağıt üzerinde 80 bin üzerine denk geliyor. Artı oturduğu lojman bedava Kooperatif marketten de aylık alışveriş çeki varmış. yaptığıda hiç bi iş yok. Koopertiften kredi çekmeye gelnlere dosya hazırlıyor sigorta vs. Şöyle bi baktım yemin ediyorum bedavaya çalışıyoruz. 8.30 -17:00 mesai hafta sonları tatil. hafta sonları yıllık izinden fln düşmüyor. kzıın içerde birikmiş 154 gün izni var 2.5 senede kafasına göre takılıyor. İddia ediyorum taltifler vs olmasın bizim müdürlerden çok para alıyor. Yaptığı akşama kadr kahve içip instada reeels atmak. Arada bi çiftçi gelecek te iş fln çıkacak. Biz bu memlkette haybiye bedavaya çalışan tek kurumuz dün bnu bi kez daha anladım. 3 gündük çocuk 80 küsür maaş alıyor bnm 20 yıldır çalıştığım işten aldığım para 60 bile değil. Bi insan bizden fazla para alabilir. ama gerçekten yaptığı iş buna değiyordur bişi demem. Masada dosya hazırlayan 25 yasından birinin benden nerdeydse yarı yarıya fazla maaş alması bna çok koydu. bu arada rakamları sallamıyorum. Memur statüsünde değilmiş. ücretleri eşitleyeceğiz die bizi ne hale getirdiler. Ben başladığımda çalıştığım yerdeki bahçıvan 1/3 maaşımı alıyordu şimdi benden çok kazanıyor.Evet 10 sene önde 1/3 maaşımı alan ağaç sulayan adam şimdi benden çok para alıyor. Gerçekten yazık Bir an önce kaçacağım bu meslekten 20 yıla çok az kaldı dolmasına..


Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 11:23
biraz önce belediye çalışanı süpürge yapan arkadaşla biraz sohbet ettim 69 bin olmuş bu aydan geçerli adama hayırlı olsun dedim çünkü onu ne aldığı değil benim anlamadığım beni ilgilendirir

Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 11:44
Belediye çalışanı bir arkadaş ile sabah biraz sohbet ettik herşey dahil bu ay 69 bin alacaz dedi hayırlı olsun güle güle kullan dedim beni kimin ne aldığı değil benim alamadığım ilgilendirir ve dikkatimi çeken konu taltif yatar mı ödül verirler mi bı dünya başlık var bugün verdiler aldın diyelim günü kurtarinca sorun çözülüyor mu kardeşim ve bu mesleği bırakmak için elimden geleni yapacağım bu saatten sonra can tehlikesi mobing düşük kalan ücret 5510 verilmeyen özlük hakları say say bitmez olumlu yanı kalmadı

Nizamettin1453
Genel Müdür
10 Mayıs 2025 12:34

Bende geçen geceklüpte çalışan bi bayan arkadaşla tanıştım aylık 100 bin rahat , yoğun çalıştığı günlerde 200 binj bile buluyormuş, uzun boylu bayanlar dahada fazla alıyormuş yaa


Nizamettin1453
Genel Müdür
10 Mayıs 2025 14:20

Şaka biyana, devletin verdiği şartlar bukadar, üstelik ek göstergeyi de 3600 yükseldiği halde bukada


secret.lifee
Daire Başkanı
10 Mayıs 2025 14:31

bu trolü hala engellemediler mi

Nizamettin1453, Dün

Bende geçen geceklüpte çalışan bi bayan arkadaşla tanıştım aylık 100 bin rahat , yoğun çalıştığı günlerde 200 binj bile buluyormuş, uzun boylu bayanlar dahada fazla alıyormuş yaa


Eray922
Aday Memur
10 Mayıs 2025 14:35
durum berbat ötesi. 58 bin nedir ya.

Poliss155
Şef
10 Mayıs 2025 14:42
devletimizin zor zamanlarında mesai kavramı gözetmeksizin çalıştık çalışırız.Ancak normal zamanlarda bile 300 saate yakın mesaili çalışmak bizi yoruyor yıpratıyor aile hayatımızı ve sosyal yaşantımızı olumsuz etkiliyor üstelik bu fedakarlık yanında aldığımız maaşı söylemek dahi istemiyorum.Yetkililerden bu konuyu gündeme getirmelerini temenni ediyorum.Devrelerim kalın sağlıcakla..

Hansez
Memur
10 Mayıs 2025 15:08
birer sayıdan ibaretiz biz o yüzden değerimiz yok. 10 eksilir 10 gelir. önemli mi ekonomi bitik kiralar en az 20 bin insanlar gecinemiyor kimin umrunda.

Salih Bozok
Memur
10 Mayıs 2025 16:05

İşin siyasetinde vs.. değilim kimse benim babamın oğluda değil, holiganda değilim

Ama şu hükümet çeyrek asırdır tam tamına dile kolay çeyrek asırdır iktidarda bana söylesinize Polis için 1 tane birşey yaptıklarını

Sağlıkçılar, Öğretmenler, Asker, Savcı ve Hakimler vs.. herkes için yaptılar ama Polis için ne yaptılar?

Polis halen taltif yatacak vs.. derdinde. Çocuk üniversitede aylık 20.000 TL gönder, kira büyükşehirlerde 30.000 TL yi bulmuş, evin diğer giderleri, diğer çocuğun masrafları, üstüne mobbing ve rezil çalışma şartları, 2. Şark denilen illet eeeeeee...

Bunun en büyük nedenlerinden bir taneside koltuk sevdalısı bazı müdürler

Bu haksızlığa doğrudan veya dolaylı kim destek veriyorsa Hakkımı Helal Etmiyorum dilerim Allahtan kendi menfaatleri için kul hakkına girenleri perişan eyler


yinemiamcalar
Şef
10 Mayıs 2025 17:15

Hakkım haram zıkkım olsun


emir_68
Aday Memur
10 Mayıs 2025 17:41
evet maaşı konuşmamız lazım çalışma sistemini konuşmamız lazımken millet emeklilik, taltif konuşuyor bize kalıcı çözümler lazım

erhannn34
Şube Müdürü
10 Mayıs 2025 18:40
çok düşük kaldı çok

Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 22:08
kesinlikle katılıyorum 1 kelam iyi bir şey yapmadılar konu siyaset değil verecek mercii onlar
Salih Bozok, Dün

İşin siyasetinde vs.. değilim kimse benim babamın oğluda değil, holiganda değilim

Ama şu hükümet çeyrek asırdır tam tamına dile kolay çeyrek asırdır iktidarda bana söylesinize Polis için 1 tane birşey yaptıklarını

Sağlıkçılar, Öğretmenler, Asker, Savcı ve Hakimler vs.. herkes için yaptılar ama Polis için ne yaptılar?

Polis halen taltif yatacak vs.. derdinde. Çocuk üniversitede aylık 20.000 TL gönder, kira büyükşehirlerde 30.000 TL yi bulmuş, evin diğer giderleri, diğer çocuğun masrafları, üstüne mobbing ve rezil çalışma şartları, 2. Şark denilen illet eeeeeee...

Bunun en büyük nedenlerinden bir taneside koltuk sevdalısı bazı müdürler

Bu haksızlığa doğrudan veya dolaylı kim destek veriyorsa Hakkımı Helal Etmiyorum dilerim Allahtan kendi menfaatleri için kul hakkına girenleri perişan eyler


ALTARİN OĞLU
Memur
11 Mayıs 2025 12:17
Be yazik ki durum icler acisi. Duzelecegine inancim yok ama insan bekliyor iste.

MeKaNSıZ-34
Aday Memur
11 Mayıs 2025 12:37
geçenlerde 2023 yılında emekli olmuş abiyle görüştüm 36 bin emekli maaşı alıyorum dedi üniversite okuyan çocuk var bide lisede olan çocuğu var ek iş arıyorum dedi 58 yaşında 35 yıl bir fiil çalışmış emekli olmuş maaş yetmiyor iş arıyor bul bulabilirsen o yaştan sonra

Salih Bozok
Memur
11 Mayıs 2025 12:59

Eve meyve alırken bile beni 3 defa düşündüren, market market gezdiren zihniyetin....

Buradan o tarikatçı cemaatçi bebelere aesleniyoeum abilerinize söyleyin o yaotıkları mobbinglerin, atamalarda yaptıkları zulmlerin vs.. hesabını önce Allaha sonra adalete zamanı geldiğinde vereceksiniz

MeKaNSıZ-34, 3 saat önce
geçenlerde 2023 yılında emekli olmuş abiyle görüştüm 36 bin emekli maaşı alıyorum dedi üniversite okuyan çocuk var bide lisede olan çocuğu var ek iş arıyorum dedi 58 yaşında 35 yıl bir fiil çalışmış emekli olmuş maaş yetmiyor iş arıyor bul bulabilirsen o yaştan sonra

Nizamettin1453
Genel Müdür
11 Mayıs 2025 14:26

Evet katılıyorum bu maaşa bı memurluk yapilmaaaz, çavuş olmak muhtar oaha iyi

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