Polislerin maaşı 120 bin olmalı 2013 teki maaşımız buydu

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Şikayet Bildirimi
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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : swat3410
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