Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2025 09:58
Polislerin maaşı 120 bin olmalı 2013 teki maaşımız buydu
Ben enflasyon hesabı felan anlamam 2013 te aldığımız maaşla 2 adet gremse altın ediyordu şimdi 1 tane ediyor. maaşımız yıllar içinde yarı yarıya azalmış adaletin işlemesi için gece gündüz görev yapan polislerin hakkettiği maaşı tekrar alması gerekmektedir.

Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 10:18
kesinlikle katılıyorum ve bizden daha çok çalışan ,daha riskli ,gece uzun saatler çalışan memur varsa çıksın konuşalım asker kardeşlerimizi de tabiki bizimle aynı safta değerlendiriyorum

police_eren
Memur
10 Mayıs 2025 10:29

Bende sana katılıyorum ama maalesef vermezler


secret.lifee
Daire Başkanı
10 Mayıs 2025 10:39

Dün TArım Kredi Koop çalışan 26 yaşında bi kızla tanıştım. 2,5 olmuş başlayalı dedim ne kadr maaaş alıyorsun. Dediki benim çıplak maaşım 70K civarı. Yan ödeme arazi keşif cart curt bu arada gitmiyor tabi herşey kağıt üzerinde 80 bin üzerine denk geliyor. Artı oturduğu lojman bedava Kooperatif marketten de aylık alışveriş çeki varmış. yaptığıda hiç bi iş yok. Koopertiften kredi çekmeye gelnlere dosya hazırlıyor sigorta vs. Şöyle bi baktım yemin ediyorum bedavaya çalışıyoruz. 8.30 -17:00 mesai hafta sonları tatil. hafta sonları yıllık izinden fln düşmüyor. kzıın içerde birikmiş 154 gün izni var 2.5 senede kafasına göre takılıyor. İddia ediyorum taltifler vs olmasın bizim müdürlerden çok para alıyor. Yaptığı akşama kadr kahve içip instada reeels atmak. Arada bi çiftçi gelecek te iş fln çıkacak. Biz bu memlkette haybiye bedavaya çalışan tek kurumuz dün bnu bi kez daha anladım. 3 gündük çocuk 80 küsür maaş alıyor bnm 20 yıldır çalıştığım işten aldığım para 60 bile değil. Bi insan bizden fazla para alabilir. ama gerçekten yaptığı iş buna değiyordur bişi demem. Masada dosya hazırlayan 25 yasından birinin benden nerdeydse yarı yarıya fazla maaş alması bna çok koydu. bu arada rakamları sallamıyorum. Memur statüsünde değilmiş. ücretleri eşitleyeceğiz die bizi ne hale getirdiler. Ben başladığımda çalıştığım yerdeki bahçıvan 1/3 maaşımı alıyordu şimdi benden çok kazanıyor.Evet 10 sene önde 1/3 maaşımı alan ağaç sulayan adam şimdi benden çok para alıyor. Gerçekten yazık Bir an önce kaçacağım bu meslekten 20 yıla çok az kaldı dolmasına..


Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 11:23
biraz önce belediye çalışanı süpürge yapan arkadaşla biraz sohbet ettim 69 bin olmuş bu aydan geçerli adama hayırlı olsun dedim çünkü onu ne aldığı değil benim anlamadığım beni ilgilendirir

Dnipro06
Aday Memur
10 Mayıs 2025 11:44
Belediye çalışanı bir arkadaş ile sabah biraz sohbet ettik herşey dahil bu ay 69 bin alacaz dedi hayırlı olsun güle güle kullan dedim beni kimin ne aldığı değil benim alamadığım ilgilendirir ve dikkatimi çeken konu taltif yatar mı ödül verirler mi bı dünya başlık var bugün verdiler aldın diyelim günü kurtarinca sorun çözülüyor mu kardeşim ve bu mesleği bırakmak için elimden geleni yapacağım bu saatten sonra can tehlikesi mobing düşük kalan ücret 5510 verilmeyen özlük hakları say say bitmez olumlu yanı kalmadı
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