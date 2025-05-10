KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Mayıs 2025 12:34
Atama Hk.

atanan her memur aday memur olarak mı atanıyor. Aday memur eğitimi nedir ne gibi eğitim alıniyor

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