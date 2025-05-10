KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Mayıs 2025 12:34
atama
atanan her memur aday memur olarak mı atanıyor. Aday memur eğitimi nedir ne gibi eğitim alıniyor

Çok Yazılan Konular

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği hakkındaMemurken veya özel sektörde çalışırken KPSS ye hazırlanan var mı?E-devlette yazan istifa sebebi? Yardımcı olur musunuz?Haziran-Temmuz merkezi atamaKadrolu açıktan atama kazanıp gitmezsek ne olur?2025/1 KPSS atamasıMemurluğa 35 yaş sınırı geliyor35 yaş sınırıÜniversite memurluğuMütercim kadrosunda atananlar tercümanlık yapmak zorunda mı?

Sözlük

araç muayenesi 3 arkadaş 1 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 2 Havadan sudan seçmeli başlık açmak 2 Fragile 1 akran zorbalığı 5 benzinin 7 lira olması 4 buraya kadarmış 3 supporters harikalar diyarında 35 Ait olamama hissi 3

Son Haberler

Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin KararlıyızÇanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştıEk dersle ilgili kararın eki çizelgede sınıf öğretmenliği görevi yer almayan kurumlarda öğretmenlere sınıf öğretmenliği ek ders ücreti ödenir mi?Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi GerçekleştirildiAlanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?