Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2025 13:26
İstifa sonrası dönüş

Kadrolu memur iken istifa sonrası geri dönüş süreci nasıl ilerliyor, nerelere başvuru yapılabilir, istifadan itibaren kaç ay geçmeli gibi sorulara yanıt arıyorum. Konu hakkında bilgi sahiplerini cevaba davet ediyorum, teşekkür ederim.

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