Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2025 14:21
askerlik 3 ay olur mu ?
arkadaşlar askerlik süresinin düşmesi gibi bir durum var mı sizce bedelli yapmak mantıklı mı bu dönemde

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