KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Mayıs 2025 16:20
bedelli askerlik başvurusu atamada sıkıntı çıkarır mı

tecilimin bitme durumu var bedelliye başvurup işlemleri tamamladıktan sonra tekrardan askerlik ile ilişiği yoktur belgesi alabilecek miyim ? 31 aralığa kadar ve 31 aralıktan sonra gideceğim tarihe kadar bir sıkıntı çıkarır mı bu durum ?

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