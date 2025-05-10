Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mayıs 2025 16:34
Eş durumu 360 gün prim şartı

Merhaba ben öğretmenim eşim özel sektörde 01.08.2024 tarihinde işe başladı bu sene eş durumu son başvuru tarihi 28.07.2025 2 gün için eş durumunu kaçırıyorum buna benzer bir durum yaşayan var mı ne yapmam gerek acaba

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