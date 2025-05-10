Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Mayıs 2025 17:11
Can Güvenliği tayini

mrb. 657 li hemşire tehdit den valilik koruması var iller arası tayin için madde 21 yeterli olur mu yoksa mülki amir yada adli makamca il dışı tayini uygundur evrağı mı gerekir

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