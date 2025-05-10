Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Mayıs 2025 18:09
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN VAR MI?

İstanbul üniversitesine makine teknisyeni olarak atandım.Acaba ek ödeme vesaire oluyor mu.İstanbulda maliyetler çok fazla

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