Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mayıs 2025 18:10
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN VAR MI?

İstanbul üniversitesine makine teknisyeni olarak atandım acaba ek ödeme vesaire oluyor mu.İsranbulda yaşam maliyeti çok fazla.Ve iş ortamı nasıldır sizce şimdiden teşekkürler.

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