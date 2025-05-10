Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2025 19:53
Polise verilen bu maaş iç güvenliğe verilen değeri gösteriyor

Halkın canını malını namusunu bize emanet edenler alın size 58 bin ister çalışın ister çalışmayın sistemini dayatıyor. Kamudaki sekreter bile bizden fazla alıyor. Kamudaki güvenlik bizden fazla alıyor. Öpretmen benden fazla alıyor. Ben canımı ortaya koyup 58 bin maaş alıyorum. Hiçbir yan ödemem yok. Fazla çalışma ücretim yok. 7 8 şehir değiştirip bu maaşı alyorum. Bu maaşı alan bir polis memuru kendini huzurlu hissedilir mi , geleceği olmayan bir polis vatandaşa yardım edebilir mi ?


turkolog24
Daire Başkanı
10 Mayıs 2025 19:54

Polis maaşının tartışma konusu olmaması lazımdır dünyanın hiçbir ülkesinde tartışma konusu değildir.

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