Polise verilen bu maaş iç güvenliğe verilen değeri gösteriyor

Halkın canını malını namusunu bize emanet edenler alın size 58 bin ister çalışın ister çalışmayın sistemini dayatıyor. Kamudaki sekreter bile bizden fazla alıyor. Kamudaki güvenlik bizden fazla alıyor. Öpretmen benden fazla alıyor. Ben canımı ortaya koyup 58 bin maaş alıyorum. Hiçbir yan ödemem yok. Fazla çalışma ücretim yok. 7 8 şehir değiştirip bu maaşı alyorum. Bu maaşı alan bir polis memuru kendini huzurlu hissedilir mi , geleceği olmayan bir polis vatandaşa yardım edebilir mi ?
Halkın canını malını namusunu bize emanet edenler alın size 58 bin ister çalışın ister çalışmayın sistemini dayatıyor. Kamudaki sekreter bile bizden fazla alıyor. Kamudaki güvenlik bizden fazla alıyor. Öpretmen benden fazla alıyor. Ben canımı ortaya koyup 58 bin maaş alıyorum. Hiçbir yan ödemem yok. Fazla çalışma ücretim yok. 7 8 şehir değiştirip bu maaşı alyorum. Bu maaşı alan bir polis memuru kendini huzurlu hissedilir mi , geleceği olmayan bir polis vatandaşa yardım edebilir mi ?