Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2025 21:30
jandarma tayin
tarih bilgisi olan komutanlarım arkadaşlarım yazarsa sevinirim.

kursad2332
Aday Memur
10 Mayıs 2025 21:33
eksik yazmışım kusuruma bakmayın tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihden bahsettim
Toplam 1 mesaj

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