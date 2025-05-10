Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2025 22:57
2021 de kendi isteğimle ayrildim
Merhabalar ben 2021 yılında kendi istegimle dzkk dan 6/1 yaparak ayrıldım . Geri dönmek için dilekçe yazsam donebilirmiyim ? . Lütfen gereksiz yorum yapmayin

EnverZorlu
Aday Memur
10 Mayıs 2025 23:09

6/1 yaptıysanız kendi isteginizle değil disiplin puanını doldurarak ihrac edilmiş olursunuz değil mi ?


adanamustafa
Aday Memur
10 Mayıs 2025 23:10
evet
EnverZorlu, 48 dk. önce

6/1 yaptıysanız kendi isteginizle değil disiplin puanını doldurarak ihrac edilmiş olursunuz değil mi ?


EnverZorlu
Aday Memur
10 Mayıs 2025 23:13

En doğru cevabı tabiiki Personelciler veriri ama ihrac edilen birinin dilekce ile dönmesi gibi bir durum olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta disiplinsizlikten atıldınız. YİNEDE PERSONELCİ ARKADASLARA DANISMAK EN DOGRUSU

adanamustafa, 47 dk. önce
evet

adanamustafa
Aday Memur
10 Mayıs 2025 23:14
siz gorevdemisiniz
EnverZorlu, 44 dk. önce

En doğru cevabı tabiiki Personelciler veriri ama ihrac edilen birinin dilekce ile dönmesi gibi bir durum olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta disiplinsizlikten atıldınız. YİNEDE PERSONELCİ ARKADASLARA DANISMAK EN DOGRUSU

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