Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Mayıs 2025 23:03
Zabıta da deneyim süresi var mı ?

Merhaba zabıta olarak alindikdan sonra deneyim süresi varmı ? Diğer bir sorum ise zabitalik yaptığımız belediyeden başka bir belediyeye gecebiliyormuyuz ?

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