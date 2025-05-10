Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


10 Mayıs 2025 23:03
zabitada deneeyim süresi varmı ?
Merhaba zabıta olarak alindikdan sonra deneyim süresi varmı ? Diğer bir sorum ise zabitalik yaptığımız belediyeden başka bir belediyeye gecebiliyormuyuz ?

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