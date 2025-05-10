Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Mayıs 2025 23:17
Dilekçemi müdür kabul etmedi
Bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Engelli cocugun var diye il içi tayin istedim. ama müdür dilekçemi kabul etmedi daha sonra bakarız deyip geçiştirdi. ben dilekçemi bizden sorumlu müdüre verdim ama başhekimliği diye yazdım. müdür dilekçemi almayabilir mi. Ki almadı. ne yapmalıyım nasıl yol izlemeliyim

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