Dilekçemi müdür kabul etmedi

Bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Engelli cocugun var diye il içi tayin istedim. ama müdür dilekçemi kabul etmedi daha sonra bakarız deyip geçiştirdi. ben dilekçemi bizden sorumlu müdüre verdim ama başhekimliği diye yazdım. müdür dilekçemi almayabilir mi. Ki almadı. ne yapmalıyım nasıl yol izlemeliyim

Bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Engelli cocugun var diye il içi tayin istedim. ama müdür dilekçemi kabul etmedi daha sonra bakarız deyip geçiştirdi. ben dilekçemi bizden sorumlu müdüre verdim ama başhekimliği diye yazdım. müdür dilekçemi almayabilir mi. Ki almadı. ne yapmalıyım nasıl yol izlemeliyim