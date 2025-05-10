Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mayıs 2025 23:53
Kepez ek ders

Arkadaşlar bildiğiniz üzere Kepez de maaş hesaplari yapi krediden halkbanka geçti bu ay . Ama bu ek dersler hala yatmadi. Yoksa yattida be im mi haberim yok. :) okula gitmemiştim halkbankcilar geldiğinde herkesiinki halka mi yattı yoksa


Sakaryalı540
Memur
11 Mayıs 2025 00:16

Devlette ne alacağın kalır ne de vereceğin. Yatar kısa zamanda.

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