Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mayıs 2025 00:11
Eş durumu ataması

Sayın meslektaşlarım 2026 yılında 1. Şark hizmetim bitirmekteyim, şark hizmetinden önce Muğla ilinde çalıştım, evleneceğim kişi Muğla ilinde ve kendisine ait iş yeri var, 2026 yılı tercih döneminden önce 360 gün sigorta prim süresi mevcut olmuş olacak, bu durumda eş durumundan tekrar Muğla ya atanmam için herhangi bir olumsuzluk olur mu sizce, ayrıca Muğla ya atandıktan sonra eşimin işinin olduğu ilçeden başka bir ilçeye gönderilme durumu söz konusu olabilir mi yardımcı olursanız sevinirim

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