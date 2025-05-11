Bankacılık - Polislik tercihi yardım...

Merhaba arkadaşlar,
Bu sene Lisans KPSS'ye gireceğim Eylül'de. Şuanda bankacıyım ve mesleğe yeni girdim sayılır. Asgari ücretin 2 katı kadar maaş + yemek + prim usulü çalışıyorum çünkü daha yeni başladım. Hafta sonu ve resmi tatiller izinliyim. Fakat satış baskısı v.b var tabii ki özel sektör.
Sizce KPSS sonucunda polisliği kazanırsam tercih etmeli miyim? Gerçekten dürüst fikirlerinizi bekliyorum iyi yanlarıyla kötü yanlarıyla. Teşekkürler
Merhaba arkadaşlar,
Bu sene Lisans KPSS'ye gireceğim Eylül'de. Şuanda bankacıyım ve mesleğe yeni girdim sayılır. Asgari ücretin 2 katı kadar maaş + yemek + prim usulü çalışıyorum çünkü daha yeni başladım. Hafta sonu ve resmi tatiller izinliyim. Fakat satış baskısı v.b var tabii ki özel sektör.
Sizce KPSS sonucunda polisliği kazanırsam tercih etmeli miyim? Gerçekten dürüst fikirlerinizi bekliyorum iyi yanlarıyla kötü yanlarıyla. Teşekkürler