Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mayıs 2025 00:16
Bankacılık ve Polislik tercihi

Merhaba arkadaşlar,

Bu sene Lisans KPSS'ye gireceğim Eylül'de. Şuanda bankacıyım ve mesleğe yeni girdim sayılır. Asgari ücretin 2 katı kadar maaş + yemek + prim usulü çalışıyorum çünkü daha yeni başladım. Hafta sonu ve resmi tatiller izinliyim. Fakat satış baskısı v.b var tabii ki özel sektör.

Sizce KPSS sonucunda polisliği kazanırsam tercih etmeli miyim? Gerçekten dürüst fikirlerinizi bekliyorum iyi yanlarıyla kötü yanlarıyla. Teşekkürler


sblfth14
Aday Memur
11 Mayıs 2025 00:23
kesinlikle polisliğe gelme

Kadırgalıııı
Aday Memur
11 Mayıs 2025 00:29
çok çok samimi söylüyorum asla buluşma

Hansez
Memur
11 Mayıs 2025 00:43
bankacılık

Kominist558
Aday Memur
11 Mayıs 2025 00:57

İlerde ailen çocuğun olacak.sehir şehir sürünmek kira ve yol parasina çalışmak istemiyorsan ve kalitesiz insanlar ile (polis+vatandaş) muhattap olmak istemiyorsan başka iş bul .


Avcıkurt
Aday Memur
11 Mayıs 2025 01:11

Bence bankacılık.Polislik bı tik maaş yönünden iyi desende yapılan işe vurdugunda hiç kazanç sağlamıyor ki hiyerarşik düzende calismaktanda en azından bankada müdür olur ondan emir alırsın.5-6 defa il değiştirmek sürekli mobbing uğramak angarya işlerde uğraşmak istersen polis ol derim.Ama bence ailenle daha çok vakit geçirmek iyi kötü kendi şehrinde yaşamak istiyorsan da bankacılık derim.


Yeniaynasiz
Aday Memur
11 Mayıs 2025 01:39

Çok net teşekkürler...

Avcıkurt, Bugün

Bence bankacılık.Polislik bı tik maaş yönünden iyi desende yapılan işe vurdugunda hiç kazanç sağlamıyor ki hiyerarşik düzende calismaktanda en azından bankada müdür olur ondan emir alırsın.5-6 defa il değiştirmek sürekli mobbing uğramak angarya işlerde uğraşmak istersen polis ol derim.Ama bence ailenle daha çok vakit geçirmek iyi kötü kendi şehrinde yaşamak istiyorsan da bankacılık derim.


turkolog24
Daire Başkanı
11 Mayıs 2025 01:40

Ben mesleğe girerken ziraat işbankasına giren arkadaşlar benden zengin oldular


ebola_31
Şef
11 Mayıs 2025 02:07
polislik pişmanlıktır yapmayın.

reddblackk
Aday Memur
11 Mayıs 2025 08:21
sorman hata kardeşim bu soruyu

Erol042
Aday Memur
11 Mayıs 2025 08:24

Polislikte de icraat baskısı var


memur3428
Daire Başkanı
11 Mayıs 2025 11:30

Bu soruya belki 10 sene önce sorulsa polislik derdim ama son birkaç yılda asla diyorum önünden bile geçme...


secret.lifee
Daire Başkanı
11 Mayıs 2025 12:34

Emniyet binası olan sokaktan bille geçme ne polisliği. Bugün pazar mesela. Sen muhtemelen yatağında gerile gerile yatıyorsundur. Birazdan kalkar bi kahve içer kahvaltını yapar gezmeye çıkarsın. Ben sabah 7:00 den beri çalışıyorum. Dün Cumartesiydi. Dün de 07.00.-18:00 çalıştım. yarın pazartesi yarın da çalışacağım. gerisi sende :)


Yorgunadam34
Aday Memur
11 Mayıs 2025 14:18

Kısaca 40 civarı maaş + aylık 5-10 bin yemek parası+ prim var


Yorgunadam34
Aday Memur
11 Mayıs 2025 14:19

Maaş hemen hemen aynı sayılır kafanı agritmaya degemz ( tabiki işin garanti ise )

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