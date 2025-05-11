Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Mayıs 2025 00:52
2025/4 Bilgisayar Teknisyeni Atama Puanları

Merhaba,

Geçtiğimiz yıl ilk kez KPSS'ye girdim. Son yıllarda kamuya fazla bilgisayar teknisyeni alımı olmamasından dolayı (KPSS robotundaki kadro istatistiklerine göre 2019-2025 arasında kamuya 25 bilgisayar teknisyeni alınmış, en düşük puan 86) teknisyen kadrosundan fazla ümidim yoktu. Uzun bir aradan sonra 2025/4 Sağlık Bakanlığı alımında 40 bilgisayar teknisyeni kontenjanı açıldı. Tahminen kaç puan bandında kapatır?

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