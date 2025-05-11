Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2025 01:28
Tsk Komando olamaz ilişik kesme
merhabalar Arkadaşlar 2023 31 aralıkta sözleşmem komanndo olamaz aldığım için yenilenmedi ve şuan davam Ankara danıştayında ilk idare red verdi sonra ankara bölgeye gitti orasıda red verdi Ankara danıştayından emsal karar halen çıkmadı benim durumumda olan var ise buraya toplanalım

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