Tsk Komando olamaz ilişik kesme

merhabalar Arkadaşlar 2023 31 aralıkta sözleşmem komanndo olamaz aldığım için yenilenmedi ve şuan davam Ankara danıştayında ilk idare red verdi sonra ankara bölgeye gitti orasıda red verdi Ankara danıştayından emsal karar halen çıkmadı benim durumumda olan var ise buraya toplanalım

merhabalar Arkadaşlar 2023 31 aralıkta sözleşmem komanndo olamaz aldığım için yenilenmedi ve şuan davam Ankara danıştayında ilk idare red verdi sonra ankara bölgeye gitti orasıda red verdi Ankara danıştayından emsal karar halen çıkmadı benim durumumda olan var ise buraya toplanalım