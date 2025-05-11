Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mayıs 2025 12:58
6-10 gurubu puan
6-10 gurubu puanınız ve ilk 5 tercihiniz nedir? toplanıp konuşalım

Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:06

Bu grupta yoğunluk sarktan dönüş mü, sarka gidiş mi önemli olan o


selmanııner
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:06
şarktan dönüş batıya
Reis1416, 59 dk. önce

Bu grupta yoğunluk sarktan dönüş mü, sarka gidiş mi önemli olan o


Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:07

Daha biz gidemedik reis :) 7240 puan var 8 yıl bitti ilk 3 igdir agri kars


uluslararası2
Şube Müdürü
11 Mayıs 2025 13:07

9. Yıl

Full İstanbul 7780 puan.

Nasipse ilk şark olacak.


Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:09

İstanbul bu sene gönderir mi bizi var mi duyum 6 senedir ipka vermiyorum yerime ipka veriyor

uluslararası2, 58 dk. önce

9. Yıl

Full İstanbul 7780 puan.

Nasipse ilk şark olacak.


selmanııner
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:09
sizin puanlar iyi ben şarktan dönüş 6700 puan ilk tercih Kastamonu-çorum-Çankırı

Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:10

Memleket nere reis sark dönüşü illerim :)

selmanııner, 56 dk. önce
sizin puanlar iyi ben şarktan dönüş 6700 puan ilk tercih Kastamonu-çorum-Çankırı

selmanııner
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:11
memleket Samsun ama buraları istiyorum, senin neresi memleket devrem
Reis1416, 55 dk. önce

Memleket nere reis sark dönüşü illerim :)


Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:12

Bolu benimde Kastamonu gelir inşallah çok güzel yer

selmanııner, 54 dk. önce
memleket Samsun ama buraları istiyorum, senin neresi memleket devrem

Bazıgünler
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:12
Yalova 1. tercih 9800 puan

selmanııner
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:13
devrem ben ordan gittim şarka 2. kez gitmek için 1. tercihe yazdım ama bilmiyorum gönderirler mi, eşim de kastamonuda çalışıyor bu arada eş durumu da belirttim bakalım
Reis1416, 53 dk. önce

Bolu benimde Kastamonu gelir inşallah çok güzel yer


Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:15

Olur Allahin izni ile hakkında hayırlısı olsun insAllah... duyum da yok bu sene, baslik bile açılmadı... 25 mayis kesin mi acaba aciklanma için

selmanııner, 52 dk. önce
devrem ben ordan gittim şarka 2. kez gitmek için 1. tercihe yazdım ama bilmiyorum gönderirler mi, eşim de kastamonuda çalışıyor bu arada eş durumu da belirttim bakalım

selmanııner
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:16
yayınlanan tablodaki hersey tarihine uygun olacak gerçekleşti devrem, açıklanma tarihi de doğrudur
Reis1416, 50 dk. önce

Olur Allahin izni ile hakkında hayırlısı olsun insAllah... duyum da yok bu sene, baslik bile açılmadı... 25 mayis kesin mi acaba aciklanma için


uluslararası2
Şube Müdürü
11 Mayıs 2025 13:19

Bilemem ama sistem değiştiğinden çoğu kişi ipka vermiş İstanbul?da en azından bu seneyi görmek için. 6-10 kategorisinde bizim bir üst devre olan 10 yıllıkların çoğunu geçen sene gönderdiler , bu sene de bizde sanırım o sıra. Senin bu sene de olabilir tabi ama bence seneye kalır.

Reis1416, 56 dk. önce

İstanbul bu sene gönderir mi bizi var mi duyum 6 senedir ipka vermiyorum yerime ipka veriyor


uluslararası2
Şube Müdürü
11 Mayıs 2025 13:22

Gerçekten bu yeni sistem uygulanırsa bulunduğumuz kategoride batıdan şarka gitmek isteyenlerin hiçbirinde İstanbul puanı zaten yok.


Reis1416
Aday Memur
11 Mayıs 2025 13:38

Batıda bu grupta giden olduğunu düşünmüyorum zaten İstanbul harici... çoğu il 2 senede gönderiyor hadi göndermese 3 yada 4 te göndermiştir... İstanbul harici 5 10 da sarka gidecek sayı 100 u geçmez bence

uluslararası2, 43 dk. önce

Gerçekten bu yeni sistem uygulanırsa bulunduğumuz kategoride batıdan şarka gitmek isteyenlerin hiçbirinde İstanbul puanı zaten yok.


uluslararası2
Şube Müdürü
11 Mayıs 2025 13:48

İstanbul?da çalıştığın yer de önemli. Şube ise biraz zor ekip karakol ise ihtimal artar

Reis1416, 27 dk. önce

Batıda bu grupta giden olduğunu düşünmüyorum zaten İstanbul harici... çoğu il 2 senede gönderiyor hadi göndermese 3 yada 4 te göndermiştir... İstanbul harici 5 10 da sarka gidecek sayı 100 u geçmez bence

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