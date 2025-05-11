6-10 gurubu puan

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
1 Mayıs ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakPolislerin maaşı 120 bin olmalı 2013 teki maaşımız buydu6-10 gurubu puanİstifa süreci hakkındaBankacılık - Polislik tercihi yardım...