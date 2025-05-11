6-10 gurubu puan

devrem ben ordan gittim şarka 2. kez gitmek için 1. tercihe yazdım ama bilmiyorum gönderirler mi, eşim de kastamonuda çalışıyor bu arada eş durumu da belirttim bakalım

devrem ben ordan gittim şarka 2. kez gitmek için 1. tercihe yazdım ama bilmiyorum gönderirler mi, eşim de kastamonuda çalışıyor bu arada eş durumu da belirttim bakalım