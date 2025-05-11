Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2025 13:32
Rütbe terfi ve kademe ilerlemesi
Mrb arkadaşlar. Rütbem astsubay . Sivil bir olayla alakalı ceza mahkemem olduğu için 5 yıl açıkta kaldım müteakiben beraat alınca açığım kaldırıldı ve 10 aydır görevdeyim. Mahkemem istinafta devam ediyor şuan.Bu yıl sicil aldım.Ağustos ta rütbe terfisi ve kademe ilerlemesi alabilecek miyim?

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