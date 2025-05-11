Rütbe terfi ve kademe ilerlemesi

Mrb arkadaşlar. Rütbem astsubay . Sivil bir olayla alakalı ceza mahkemem olduğu için 5 yıl açıkta kaldım müteakiben beraat alınca açığım kaldırıldı ve 10 aydır görevdeyim. Mahkemem istinafta devam ediyor şuan.Bu yıl sicil aldım.Ağustos ta rütbe terfisi ve kademe ilerlemesi alabilecek miyim?

Mrb arkadaşlar. Rütbem astsubay . Sivil bir olayla alakalı ceza mahkemem olduğu için 5 yıl açıkta kaldım müteakiben beraat alınca açığım kaldırıldı ve 10 aydır görevdeyim. Mahkemem istinafta devam ediyor şuan.Bu yıl sicil aldım.Ağustos ta rütbe terfisi ve kademe ilerlemesi alabilecek miyim?