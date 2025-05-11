Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Mayıs 2025 13:47
Sağlık Mazareti Tayini

Arkadaşlar hayırlı çalışmalar dilerim

Sağlık mazareti tayini değerlendirme komisyonu ne zaman toplanacak?

En son 5 Martta toplandı. 2 aydan fazla bir zaman oldu.

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