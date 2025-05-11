Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2025 14:02
Deprem bölgesi tayin hakkı
2025'te deprem bölgesine dönüş hakkı tekrar verilir mi?

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