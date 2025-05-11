Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2025 15:19
2025 yaz mazeret atamasında il emri verilir mi?

Gecen sene verilmisti. Bu senede mazeret tayininde il emri verilir mi?

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