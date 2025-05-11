Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mayıs 2025 17:13
Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı görevde yükselme

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında öğretmen im şube müdürlüğü için sinava girsem mi avantajı ve dezavantajları neler?

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