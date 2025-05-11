KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Mayıs 2025 19:06
Kpss b yaş şartı var mı?

Arkadaşlar makine mühendisiyim 27 yaşındayım kpss b merkezi alımlarda 4001 gibi ve mühendis kadroları için yaş sınırı var mı?

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