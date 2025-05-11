Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2025 19:14
Son 2 sene içinde adalet bakanlığı 12 bin personeli kaybetmiş

bu sayıya emekli olanlar ihraçlar da dahil olsa bile çoğunluğun istifa veya kurum değiştirme yoluyla ayrıldığı bir gerçek. bakanlığın çalışmaları olduğu söylense bile hayata geçirilmiş bir şey yok henüz

peki imkanınız olsaydı başka kuruma geçmek ister miydiniz

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirKurum Değiştirenler ??Adalet Sen'in 150 bin liralık promosyonu kabul ediyor olması kabul edilemez !İş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikKurum Değişikliğinde Aynı Kadroİcra Müdür Yardımcılığından İstifa EtmekHakim ve savcılar tek mi yargı mensubu olarak kabul ediliyor ?

Sözlük

Bir cümleyle hayatı özetle 6 Sözlüğü trolleme fikri 1 Sonra bir gün dedim ki. 1 supporters harikalar diyarında 1 beter böcek 2 Olmak istediği insana dönüşmek 2 spor düşmanı yazarlar 2 Ceren kız der ki. 1 bu sene neredeyse hiç kış olmaması 2 günün sözü 2

Son Haberler

YHT ve trenlerde 7,8 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat ettiKaçak kazı yaparken orman yangını çıkaran 5 kişi tutuklandıDüğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı8 kişinin öldüğü Çanakkale'deki kazanın inceleme raporu çıktıSerdal Adalı yeniden Beşiktaş Başkanı seçildi

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?