KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Mayıs 2025 19:50
memuriyet için alınan sağlık kurulu raporunu 2 yıl kullanabilir miyiz

şimdi üniversite alımları ve bazı memur alımlarında tam teşekküllü hastaneden sağlık kurul raporu alınması isteniyor. O raporunda genelde 2 yıl süresi oluyormuş. Şimdiden alsak zaten 1.5 yıl kalmadan 2026 kpss gelecek, o zaman ki kpss ye kadar kullanabilir miyiz herhangi bir alımda o raporu? mantıklı mı böyle yapmak.

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