Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mayıs 2025 20:41
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi İş Yoğunluğu Hakkında

Mrb, birinci bölge adliyesinde yaklaşık 16 yıllık savcılık katibiyim. Bu havuz tayininde bursa bam ve bim tercihinde bulunup tayin almak istiyorum. Bu adliyelerde iş yoğunluğu konusunda bilgi verecek arkadaş var mıdır.

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirKurum Değiştirenler ??Adalet Sen'in 150 bin liralık promosyonu kabul ediyor olması kabul edilemez !İş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikKurum Değişikliğinde Aynı Kadroİcra Müdür Yardımcılığından İstifa EtmekHakim ve savcılar tek mi yargı mensubu olarak kabul ediliyor ?

Sözlük

suratının ortasına yapıştırmak 2 sayga antilopları 1 bergen 1 45 dakika doktor beklemek 1 Devletin Nabzı Burada Atıyor 2 İnsan insanın acısını alır 3 terzi 1 Kuş cıvıltıları eşliğinde entry girmek 1 bahar bereketi 2 Ait olamama hissi 7

Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığından 'Bayraktar TB3' paylaşımıMüsavat Dervişoğlu'ndan tepki çeken hareketZelenskiy: Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğimAnneler Günü'nde yürek yakan kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın öldüEKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?