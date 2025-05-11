Engelli haftası idari izin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Yüzde kaç zam alırız3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunVakifbank ihtarnameKamudaki Şeflerin Maaş DüzenlemesiÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorEnflasyon farkı tahminleri alalımÇocuk Yardımı YatmıyorBekar kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmaldır.2025 Nisan maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi