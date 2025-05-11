Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mayıs 2025 21:10
Engelli haftası idari izin

Arkadaşlar engelli haftası idari izin 10 mayıstaydı ama cumartesi ye denk geldi. Bu idari izini kullanamayacak mıyım?

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