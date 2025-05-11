Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mayıs 2025 22:08
kuruma bildirilmesi gerekli midir?

merhabalar,

hobbyist scientist olarak yapmış olduğum (yayındaki) varsa bilimsel çalışmaların kuruma bildirme mükellefiyeti var mıdır ?

not: meb personeliyim/öğretmenim ve herhangi bir tezli programa kayıtlı değilim halen.

teşekkür ederim.

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