Özelden veya vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçişte hizmet sürelerinin sayılmaması

Merhaba, Aşağıda yazılı olan metni YÖK Başkanı ve kurul üyeleri ile MEB ve bazı milletvekillerine yolladım. Ocak 2024 tarihinden bu yana bu kanunun çıkması için tek başıma mücadele etmekteyim. Benim ile aynı durumdan olaylarında mutlaka vardır. 2 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 24. maddesi gereğince Doçent kadrosunda göreve başladım. Özel sektörde 17 yılı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına bağlı TÜRKSAT A.Ş Genel Müdürlüğünde olmak üzere toplamda 22 yıl çalıştım. Özel sektörde çalıştığım sürenin hizmet aktarımı yapıldığında bunun emekliliğe esas çalışma yılına aktarıldığı ancak maaş karşılığı hizmet yılına yansıtılmadığı bundan dolayı doçent kadrosu özlük haklarından tam olarak yararlanamamaktayım. Üniversiteye başladığımda benim ile aynı durumda onlarca öğretim üyesinin olduğunu öğrendim. Ülke genelinde bu sayının binin üzerinde olduğunu düşünmekteyim. Bu bağlamda,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36.maddesinin Ortak Hükümler başlığının (C) bendinde teknik hizmetler sınıfına, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına, avukatlık hizmetleri sınıfına, basın kartına sahip gazetecilere, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yapanlara, sözleşmeli çalışanlara, tarım kredi ve tarım satış kooperatiflerinde çalışanlara memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yaptıkları çalışmalar nedeniyle sonradan memuriyete girdiklerinde burada geçirdikleri süreler tamamen ya da kısmen memuriyet hizmet süresine sayılmaktadır. Ancak benzer nitelikte bir düzenleme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nda bulunmamakta olup öğretim elemanlarının kamu görevine başlamadan önce yurtiçinde veya yurtdışında resmi veya özel kurumlarda serbest olarak yaptıkları çalışmalar ile geçen süreleri kamu görevine başladıktan sonra sayılmamaktadır. Anayasanın eşitlik ilkesi de dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi kamu görevlileri için tanınan memurluktan önceki çalışmalarını saydırma hakkının tüm meslek gruplarından geçiş içinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?na tabi öğretim elemanları için de tanınmasını talep ederim.Üniversite- Sanayi işbirliğinin önem arz ettiği günümüzde şartlarında özel sektörden gelecek olacak yetkin kişiler akademiye katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kanunun çıkarılması ile sektöründe öncü kişilerin akademiye kazandırılma yönünde büyük bir adım atılacaktır.Yaptığım araştırmalar sonucunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanununa uygulanabilmesinin ancak YÖK?ün meclise teklifi ile olacağının uygun olacağıdır. Saygılarımla bilgilerinize arz ederim. Doç.Dr. Murat BULUT Düzce Üniversitesi