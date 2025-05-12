Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 07:31
Hava ikmal subaylık vs belediyede mühendislik

Hava kuvvetlerinde subaylık mı belediyede mühendislik mi? Hangisini tavsiye edersiniz, neden?

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