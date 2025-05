Fetö davalarinda kodlama ile alakalı Anayasa mahkemesi aşamasi

Örnek: Bir başvuruda, fişleme belgesinde başvurucunun ?kod? ile işaretlenmiş olması, başka somut delillerle desteklenmeden mahkûmiyet için kullanıldığında, AYM bu durumu adil yargılanma hakkının ihlali olarak görmüştür.

Anayasa Madde 38 - Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi:

Gerekçe: AYM, fişleme belgelerindeki kodlamaların (örneğin, ?A, B, C? gibi kategoriler veya ?özel kod? işaretlemeleri), başvurucunun FETÖ/PDY?nin hiyerarşisine dahil olduğunu veya örgütün nihai amacını bildiğini ispatlamaması durumunda, bu belgelerin mahkûmiyet için yeterli delil olamayacağına karar vermiştir. Bu tür delillerin, cezai sorumluluk doğuracağının birey tarafından öngörülebilir olmaması, kanunilik ilkesine aykırı bulunmuştur.

Özellikle, fişleme belgelerindeki bilgilerin soyut veya genel nitelikte olması ve başvurucunun somut bir örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmemesi, Anayasa?nın 38. maddesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir.

Örnek: Bir başvurucunun fişleme listesinde yer almasının, örgütsel bağını veya suç kastını kanıtlamadığı durumlarda, AYM mahkûmiyetin kanunilik ilkesine aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Anayasa Madde 20 - Özel Hayata Saygı Hakkı:

Gerekçe: ?Garson? kod adlı gizli tanığın sağladığı fişleme belgeleri, genellikle bireylerin dini inançları, sosyal ilişkileri veya özel hayatlarıyla ilgili bilgileri içerir. AYM, bu tür bilgilerin, başvurucunun özel hayatına haksız bir müdahale oluşturacak şekilde delil olarak kullanılmasının, Anayasa?nın 20. maddesini ihlal ettiğini belirtmiştir.

Örneğin, bir başvurucunun fişleme belgesinde ?sohbetlere katıldığı? veya ?dini faaliyetlerde bulunduğu? şeklinde kodlanmış olması, bu faaliyetlerin yasal bir cemaat kapsamında gerçekleştiği dönemde cezai sorumluluk doğuracağının öngörülemez olduğu gerekçesiyle ihlal sayılmıştır.

AYM, özel hayat kapsamındaki faaliyetlerin, örgütsel bir suçla ilişkilendirilmesi için somut ve güçlü delillerle desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Anayasa Madde 19 - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı:

Gerekçe: FETÖ/PDY soruşturmalarında, ?Garson? belgelerindeki kodlamalara dayanılarak yapılan tutuklamaların, yeterli somut delille desteklenmemesi durumunda, AYM kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Fişleme belgelerindeki bilgilerin, başvurucunun suç işlediğine dair makul şüphe oluşturmaması halinde, tutuklamalar hukuka aykırı bulunmuştur.

Örnek: Bir başvurucunun yalnızca fişleme listesinde yer alması nedeniyle tutuklanması, başka somut deliller olmadan, Anayasa?nın 19. maddesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir.

Anayasa Madde 33 - Sendika ve Dernek Hakkı (Duruma Göre):

Gerekçe: Bazı fişleme belgelerinde, başvurucuların FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen sendika veya derneklere üyelikleri delil olarak kullanılmıştır. AYM, bu tür üyeliklerin, örgütün hiyerarşisine dahil olunduğunu veya nihai amacının bilindiğini göstermemesi durumunda, sendika veya dernek hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Örnek: Bir başvurucunun fişleme belgesinde sendika üyesi olarak kodlanmış olması, tek başına mahkûmiyet için yeterli görülmediğinde, AYM bu durumu temel hakların ihlali olarak değerlendirmiştir.

Önemli Noktalar:

Fişleme Belgelerinin Güvenilirliği: AYM, ?Garson? kod adlı gizli tanığın sağladığı belgelerin, mahkemelerce doğruluğu ve güvenilirliği yeterince sorgulanmadan delil olarak kullanılmasını sıkça eleştirmiştir. Bu belgelerdeki bilgilerin, başka somut delillerle desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Somut Delil Gerekliliği: Fişleme belgelerindeki kodlamalar (örneğin, ?özel kişi?, ?yönetici? veya ?sempatizan? gibi), başvurucunun FETÖ/PDY?nin hiyerarşisine katıldığını veya suç kastını kanıtlamazsa, AYM bu delilleri yetersiz bulmaktadır.

Öngörülebilirlik: AYM, FETÖ/PDY?nin bir dönem yasal bir cemaat olarak algılandığını ve fişleme belgelerindeki bazı faaliyetlerin (örneğin, sohbetlere katılma), cezai sorumluluk doğuracağının bireyler tarafından öngörülemez olduğunu belirtmiştir.

Usul Güvenceleri: Başvurucuların, fişleme belgelerindeki bilgilere karşı savunma yapma hakkının kısıtlanması (örneğin, belgelerin içeriğini görememesi veya çürütecek delil sunamaması), adil yargılanma hakkının ihlali olarak görülmüştür.

Örnek Kararlar:

Özlem Yıldırım Başvurusu (B. No: 2019/4033): AYM, fişleme belgelerindeki bilgilerin doğruluğunu sınamak için bilirkişi incelemesi talebinin reddedilmesini, adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirmiştir.

Hakan Baş Başvurusu (B. No: 2016/1394): Fişleme belgelerine dayalı mahkûmiyetin, somut delillerle desteklenmemesi nedeniyle kanunilik ilkesine aykırı olduğu belirtilmiştir.

Genel Yaklaşım: AYM, ?Garson? belgelerinin, diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi ve başvurucunun örgütsel bağlantısının somut şekilde ispatlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Sonuç:

AYM?nin ?Garson? kod adlı gizli tanığın fişleme/kodlama belgeleriyle ilgili FETÖ/PDY davalarında ihlal bulduğu maddeler genellikle Anayasa?nın 36. (adil yargılanma), 38. (suç ve cezaların kanuniliği), 20. (özel hayata saygı), 19. (kişi hürriyeti ve güvenliği) ve duruma göre 33. (sendika/dernek hakkı) maddeleridir. İhlaller, fişleme belgelerinin güvenilirliğinin yeterince incelenmemesi, somut delillerle desteklenmemesi, özel hayata haksız müdahale edilmesi ve usul güvencelerine uyulmaması gibi gerekçelere dayanır. Daha spesifik bir dava veya karar numarası belirtirseniz, o karara özgü detayları inceleyebilirim.

