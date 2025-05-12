Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 08:54
Aylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi

Merhabalar NTV'de aylık bağlanma oranlarının değişikliği ile ilgili bir haber çıktı. Bilgisi olan var mı acaba ?

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/emekli-maaslarini-yukseltecek-teklif-yuzde-3e-cikarilmasi-istendi,MhyC6_nQvU-SPx7c_K66Xw

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