Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


12 Mayıs 2025 09:02
İbb Mühendis Alımı

Merhaba. İbb'nin önceki mühendis alımlarında yds şartı vardı. Yabancı dil şartı için yökdil puanı yeterli oluyor mu?

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