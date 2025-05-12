Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Mayıs 2025 11:46
DİKKAT! Reklamlar yüzünden içeriğe ulaşamamak. ( Memurlar Net eleştiri)

İstediğim içeriğe gelene kadar 5 dakika zaman kaybediyorum. Sürekli reklam kapatıyorum. O ara elim bir yere dokunuyor, ilgisiz sayfalar zaman kaybettiriyor.


bulaşşıkk
Şef
12 Mayıs 2025 12:18

Yıl olmuş 2025'in 5. ayı hala reklamları engelleyebilen tarayıcıları bilmeyenler var hayrettt.

Toplam 1 mesaj

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