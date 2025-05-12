Ek Kademe Verilme işi Ne Oldu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunEnflasyon farkı tahminleri alalımÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyor2025 Nisan maaşlarımızı yazalımMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriVakifbank ihtarnameÜcretli doğum izni haber yapılsınYüzde kaç zam alırızBekar kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmaldır.2025 Temmuz zammı.
Sözlük
bir oturuşta birbuçuk porsiyon kuşbaşı pideyi yiyebilen kız 1 Ait olamama hissi 4 İnsan bazen sadece internetin çektiği yerlere çekilir 1 bir taraf seç 1 sen de başını alıp gitme ne olur 3 duvar yazıları 1 bu sene neredeyse hiç kış olmaması 2 dünyada görmek istediğin ilk 5 yer 5 Ceren kız der ki. 5 bergen 1
Son Haberler
Papa 14. Leo, Türkiye Ziyaretine HazırlanıyorDiyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısıPlakasını Kapatan Sürücü 'Cenazem Var' Dedi, Ceza YediSabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga! Yolcular birbirine girdi, pilot polis çağırdıKamu Denetçiliğinden ücretli öğretmene sigorta primi için tavsiye kararı