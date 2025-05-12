Ek Kademe Verilme işi Ne Oldu

2024 yılı sonunda çıkan yasayla sözleşmeliden kadroya geçen personele de 8 yılı tamamlayınca ek bir kademe verilecekti 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir hareketlilik yok ne aşamada bilen var mı

2024 yılı sonunda çıkan yasayla sözleşmeliden kadroya geçen personele de 8 yılı tamamlayınca ek bir kademe verilecekti 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir hareketlilik yok ne aşamada bilen var mı