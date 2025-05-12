Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 13:20
Ek Kademe Verilme işi Ne Oldu
2024 yılı sonunda çıkan yasayla sözleşmeliden kadroya geçen personele de 8 yılı tamamlayınca ek bir kademe verilecekti 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir hareketlilik yok ne aşamada bilen var mı

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