Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


12 Mayıs 2025 13:25
Üniversitede Sözleşmeli Personel Yemek Yardımı Alır Mı

İstanbul üniversitesinde makine teknisyeni olarak çalışmaya başlayacağım.Acaba öğlen yemeği için herhangi bir yemek yardımı oluyor mu


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Mayıs 2025 13:39

Cebinize girecek bir para anlamında soruyorsanız böyle bir şey yok. Yemeği indirimli yersiniz. Örneğin benim çalıştığım üniversitede ben kadrolu teknisyen olarak 32 TL ücret ödüyorum bir öğün yemek için. Üzeri devlet tarafından karşılanıyor ancak kişiye verilen bir ücret olmuyor.

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